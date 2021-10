Tottenham Hotspur pakt overwinning in Newcastle, onwel geworden supporter is stabiel

Tottenham Hotspur heeft zondag een 2-3 overwinning behaald in de Premier League bij laagvlieger Newcastle United. De treffers van de bezoekers uit Londen kwamen voor de rust op naam van Tanguy N’Dombele, Harry Kane en Son Heung-min.

Voor Kane was het pas zijn eerste goal in deze competitie. Hij was vorig seizoen nog topscorer van de Premier League met 23 doelpunten.

Newcastle beëindigde het duel met tien man na de tweede gele kaart voor invaller Jonjo Shelvey in de 83e minuut. Callum Wilson had namens de thuisclub al in de 2e minuut de score geopend. Door een eigen doelpunt van Eric Dier in de voorlaatste minuut werd het nog even spannend op St James’ Park, maar Tottenham hield stand tegen tien man.

Wanneer je meteen indruk wilt maken op je nieuwe, stinkend rijke baas! ?????? pic.twitter.com/C56SXo3Gkk — Play Sports (@playsports) October 17, 2021

De scheidsrechter moest het duel vlak voor de rust onderbreken, omdat iemand in het publiek onwel was geworden. Na een pauze van ruim een kwartier keerden beide ploegen terug op het veld om de eerste helft af te ronden. Volgens Newcastle is de getroffen toeschouwer in een stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De Spurs staan met 15 punten, en een opvallend negatief doelsaldo (9-12), op de vijfde plek. Newcastle bezet met slechts 3 punten de voorlaatste plaats.

Voor trainer Steve Bruce van Newcastle was het een speciaal duel. Het was voor de 60-jarige Brit zijn duizendste wedstrijd als coach in het Engelse profvoetbal. Na de recente overname van de club door het Saudische investeringsfonds Public Investment Fund leken zijn dagen in Newcastle geteld, maar vooralsnog mag hij in functie blijven van de nieuwe directieleden. De Britse media houden niettemin nog steeds rekening met een snel vertrek van Bruce. De nieuwe steenrijke voorzitter Yasir Al-Rumayyan zat zondag voor het eerst in de tribunes.

In de andere zondagwedstrijd in de Premier League ging West Ham, tegenstander van Genk donderdag in de Europa League, winnen bij Everton met 0-1.

