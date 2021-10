Scorende Kevin De Bruyne loodst Manchester City naar zuinige zege tegen Burnley in generale repetitie voor clash met Club Brugge

Manchester City heeft de generale repetitie voor de match tegen Club Brugge achter de rug. In de thuismatch tegen Burnley won de ploeg van Pep Guardiola zuinig met 2-0. Kevin De Bruyne tekende twintig minuten voor tijd voor de geruststellende dubbele voorsprong. In het klassement wordt City tweede, met één puntje minder dan Liverpool.

Het leek een walk in the park te worden voor Manchester City nadat Bernardo Silva de 1-0 na 12 minuten in de rebound op het bord trapte, maar dat werd het allerminst. Burnley had namelijk geen zin om voor de vijfde keer op rij met 5-0 onderuit te gaan in het Etihad Stadium.

Bij de rust was die 1-0 na een aantal goede kansen voor de thuisploeg nog steeds een feit, al kwam City goed weg toen Laporte maar geel kreeg na een stevige charge. In de tweede helft was de eer weggelegd voor Kevin De Bruyne die z’n ploeg een geruststellende dubbele voorsprong bezorgde. Tegen Club zullen de mannen van Guardiola toch uit een iets ander vaatje moeten tappen na geen volledig overtuigende wedstrijd.

Het heft in eigen handen nemen, KDB-stijl! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/vFw14iI0B6 — Play Sports (@playsports) October 16, 2021

Zege en gelijkspel voor Dendoncker en Trossard

Aston Villa keek op zaterdag Wolverhampton in de ogen. Bij de Wolves stond Leander Dendoncker in de basis. Wolverhampton haalde de wedstrijd binnen in de laatste minuten en won met 2-3. Kort na de rust scoorde Ings het eerste doelpunt van de partij voor Aston Villa. McGinn verdubbelde de score (69.). De Wolves kwamen pas op het einde van de wedstrijd terug. In de 80e minuut deed Saiss de netten trillen en in de 86e maakte Coady de gelijkmaker op aangeven van Dendoncker. Diep in de toegevoegde tijd schilderde Neves nog een vrije trap tegen de netten en zette zo de 2-3 eindstand op het bord. Wolverhampton klimt door de overwinning naar plaats 8 met 12 punten uit acht wedstrijden.

Het Brighton van Leandro Trossard, die de hele wedstrijd speelde, ging op bezoek bij Norwich City. Beide ploegen kwamen niet tot scoren. Brighton staat nog steeds vierde in Engeland met 15 punten uit 8 wedstrijden.

Foto: AFP