Welke vormcrisis? Youri Tielemans loodst Leicester City met heerlijke goal naar spectaculaire zege tegen Manchester United

De topper tussen Leicester City en Manchester United had veel om het lijf. Al na 19 minuten zette Mason Greenwood the Mancunians met een heerlijke pegel op voorsprong, maar na knullig balverlies bij Harry Maguire zorgde Tielemans een dikke tien minuten later voor een knappe gelijkmaker. In het slot van de partij kregen we nog meer spektakel, wat resulteerde in 4 late goals en een 4-2-zege voor Leicester City.

Voor de partij klonk het in Engeland smalend dat Mason Greenwood last had van het ‘Ronaldo-syndroom”. De jongeling was als een speer aan het seizoen vertrokken met drie goals in de eerste drie matchen. Maar sinds de komst de Portugees viel hij stil. Tot vandaag. Al vroeg in de match knalde Greenwood alle frustratie van zich af.

Youri Tielemans was niet onder de indruk. Op het halfuur sloeg de duurste verdediger ter wereld Harry Maguire aan het klungelen, Iheanacho veroverde het leer en speelde Tielemans aan. De Rode Duivel zag dat De Gea iets voor zijn lijn stond en plaatste het leer enig mooi met een boogje in de verste hoek: 1-1.

Na de pauze gingen beide ploegen op zoek naar de zege, maar het was onder meer dankzij een sterker De Gea wachten tot het laatste kwartier voor er opnieuw gejuicht kon worden. De Turkse verdediger Çaglar Söyüncü kreeg de Spaanse doelman dan toch klein met een rake kopbal, maar lang duurde het feestje van The Foxes niet. De Leicester-verdediging liet zich makkelijk in de luren leggen met een lange bal, Rashford faalde niet: 2-2.

“Doelpunten zijn als ketchup. Als ze eenmaal komen, dan blijven ze komen”, zei voormalige topspits Ruud van Nistelrooij ooit. Helaas voor zijn ex-club Manchester United wel aan de verkeerde kant. Amper een minuut na de gelijkmaker bediende Perez Vary en de spits deed het KingPower Stadium opnieuw kraaien van plezier.

Leicester hield nu wel stand en in de blessuretijd zette Patson Daka de kers op de taart na een vrije trap van een sterk spelende Tielemans. De Rode Duivel kende een vormdip, maar lijkt na de interlandbreak weer naar zijn beste vorm toe te groeien.

