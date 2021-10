Emmanuel Dennis in bloedvorm voor Watford: heerlijke actie voor goal én twee assists

Emmanuel Dennis trok langs de achterdeur bij Club Brugge naar het Engelse Watford. Daar bewijst de wisselvallige Nigeriaan zijn potentieel met drie doelpunten en drie assists in drie wedstrijden. In de 2-5 overwinning tegen Everton scoorde hij met een lekkere schijnbeweging en gaf hij twee assists.

Dennis kreeg de bal aangespeeld aan de zestien en zag de aanstormde Seamus Coleman komen. De winger veinsde een schot, waardoor de ervaren verdediger het bos ingestuurd werd.

Het straffe aan de statistieken van Dennis in de 2-5 zege is dat Watford 2-1 achterstond bij zijn invalbeurt in de 64ste minuut. Eerder scoorde Juraj Kucka de 2-2, daarna gaf Dennis twee assists aan de spits Joshua King. Met zijn mooie actie en goal in de 91ste minuut zette hij de kers op de taart.