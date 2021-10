Heuse nachtmerrie voor Manchester United: Liverpool wint met forfaitcijfers op Old Trafford

Manchester United heeft in eigen huis een zeer zware opdoffer te verwerken gekregen. The Red Devils kregen voetballes in de topper tegen Liverpool en gingen met maar liefst 0-5 onderuit. De ingevallen Paul Pogba pakte bovendien ook nog een rechtstreekse rode kaart, sterspeler Cristiano Ronaldo ontsnapte aan hetzelfde lot. Een nachtmerrie dus in het Theatre of Dreams: veel thuisfans verlieten Old Trafford nog voor het laatste fluitsignaal. De stoel van coach Ole Gunnar Solskjaer wankelt.

Liverpool greep de thuisploeg meteen bij de keel, en dat resulteerde na amper vijf minuten al in de openingstreffer. De verdediging van Manchester United werd helemaal op een hoopje gespeeld, Naby Keita haalde de trekker over en zorgde voor de 0-1.

Het bleek het begin van een nachtmerrie voor Manchester United. Nog voor het einde van het openingskwartier prijkte ook de 0-2 al op het scorebord. De defensie van The Red Devils liet zich opnieuw ringeloren op de haarfijne voorzet van Trent Alexander-Arnold. Diogo Jota gleed de 0-2 binnen.

Liverpool kreeg net voor het halfuur een opdoffer te verwerken toen James Milner geblesseerd uitviel. Een probleem was dat niet, want kort daarna begon de grote Mohamed Salah-show in het Theatre of Dreams. De Egyptenaar maakte er nog voor de rust eigenhandig 0-4 van. Manchester United had bovendien geluk dat sterspeler Cristiano Ronaldo niet met rood van het veld werd gestuurd na een gefrustreerde trap op invaller Curtis Jones.

Een pak supporters had bij de rust al genoeg gezien. Helemaal ongelijk kon je hen niet geven, want na de pauze ging de nachtmerrie gewoon verder voor de thuisploeg. Salah maakte er na amper vijf minuten al 0-5 van en vervolledigde daarmee zijn hattrick. De eerredder van Ronaldo werd afgekeurd voor buitenspel, Paul Pogba werd rechtstreeks van het veld gestuurd na een onbesuisde tackle.

In het laatste halfuur veranderde de score niet meer ondanks het numerieke overwicht van Liverpool. The Reds komen weer tot op één puntje van leider Chelsea. Manchester United is zevende en telt acht punten minder dan de leider, maar met een rapport van 1 op 12 en deze beschamende nederlaag lijken de dagen van hoofdcoach Ole Gunnar Solskjaer geteld.