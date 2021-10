Youri Tielemans scoort opnieuw wereldgoal en helpt Leicester City aan zege bij promovendus Brentford

Enkele weken geleden werden er nog vraagtekens geplaatst bij het vormpeil van Youri Tielemans, maar de Rode Duivel heeft daar nu definitief komaf mee gemaakt. Tielemans scoorde voor de tweede opeenvolgende week een bijzonder fraaie goal. Die was nodig ook: Leicester haalde het uiteindelijk nipt met 1-2 bij promovendus Brentford.

Tielemans’ gloriemoment kwam er al na een klein kwartier spelen. De middenvelder nam een afvallende bal vol op de slof, Brentford-doelman David Raya had geen kans en mocht de bal uit zijn net vissen. En dat nadat Tielemans een week geleden ook al een geweldige goal scoorde tegen Manchester United: hij heeft zijn beste vorm duidelijk weer gevonden.

Een nieuwe week, een nieuwe wereldgoal van Youri Tielemans! ????? pic.twitter.com/ZTI7hIurdZ — Play Sports (@playsports) October 24, 2021

Na de treffer van Tielemans bleef het lange tijd 0-1. Na een uur spelen knokte Brentford zich wel helemaal terug in de match dankzij de gelijkmaker van Jorgensen. Maar uiteindelijk ging Leicester toch met de drie punten lopen: James Maddison zorgde met nog een dik kwartier te gaan voor de winnende 1-2.

Leicester klimt door de zege naar een gedeelde zevende plek in de Premier League met 14 punten. Het wipt zo over Brentford, dat met 12 punten op een knappe twaalfde plek kampeert.

West Ham wint nu ook van Tottenham

Op hetzelfde tijdstip trok West Ham United de goede lijn van donderdag in de Europa League (3-0 zege tegen Racing Genk) door tegen Tottenham Hotspur in een Londens onderonsje. De Hammers stuurden de Spurs puntenloos wandelen met de enige goal van de wedstrijd van Mihail Antonio (72.), die zijn zesde in acht competitiematchen lukte.

West Ham prijkt op een lovenswaardige vierde plaats in het klassement met 17 op 27, Tottenham moet achtervolgen op plaats zes met 15 punten. Leicester is negende met 14 punten, Brentford twaalfde met 12 punten. Later op de dag zijn alle ogen nog gericht op de kraker tussen Manchester United en Liverpool op Old Trafford.