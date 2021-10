Manchester City, met invaller De Bruyne, blikt na Club Brugge ook Brighton in

Manchester City heeft er een uitermate productieve week opzitten. Nadat het op dinsdagavond Club Brugge voetballes gaf op Jan Breydel (1-5), was Brighton hetzelfde lot beschoren zaterdagavond tijdens de negende speelronde in de Premier League. De Citizens triomfeerden met 1-4. Kevin De Bruyne begon op de bank en pikte het laatste kwartier mee.

Halverwege was de strijd al gestreden. Leandro Trossard en zijn ploegmaats ondergingen de wet van de sterkste en moesten doelpunten van Ilkay Gundogan (13.) en Phil Foden (28. en 31.) incasseren. Diep in de tweede helft kon invaller Alexis Mac Allister (80.) met een penalty de eer redden. Riyad Mahrez (90.+5), in Brugge maker van twee treffers, pikte diep in blessuretijd zijn doelpuntje mee en legde zo de 1-4 eindstand vast.

City blijft dankzij de ruime overwinning met 20 punten in het spoor van leider Chelsea (22 ptn), dat zelf zaterdagmiddag de vloer aanveegde met hekkensluiter Norwich (7-0), zonder de geblesseerde Romelu Lukaku. Liverpool kan opnieuw over City naar de tweede plaats wippen als het zondag de beladen partij op bezoek bij Manchester United en Cristiano Ronaldo naar zijn hand zet.