Goal van Havertz blijkt niet genoeg voor Chelsea thuis tegen Burnley, Benteke wint met Crystal Palace

Chelsea, waar Romelu Lukaku nog altijd in de lappenmand ligt, heeft zich thuis de kaas van het brood laten eten tegen Burnley. Het werd 1-1 op Stamford Bridge. Chelsea blijft eerste maar ziet Manchester City, en mogelijk Liverpool morgen, naderen. Basisspeler Christian Benteke boekt met Crystal Palace zege tegen Wolverhampton.

The Blues waren lang de betere en vertaalden dat overwicht ook in een voorsprong. Kai Havertz kopte de 1-0 in doel na een gemeten voorzet van Reece James.

Dat Havertz bedrijvig was in de eerste helft, kunnen we in ieder geval niet tegenspreken. De Duitser belandde zelfs nog in de tribunes…

Een geruststellende dubbele voorsprong bleef uit waardoor Burnley z’n kans schoon zag. Tien minuten voor tijd bezorgde Matej Vydra Chelsea nog een koude douche door de gelijkmaker te scoren.

In de stand zien de mannen van Thomas Tuchel Manchester City naderen tot op twee punten. Liverpool kan morgen op 1 puntje komen.

Benteke wint met Palace

Op hetzelfde tijdstip moest Crystal Palace, met basisspeler Christian Benteke, even verderop in Londen aan de bak tegen Wolverhampton (2-0). De Eagles wonnen na goals van Wilfried Zaha (61.) en Conor Gallagher (78.). Benteke ging een minuut voor affluiten naar de kant.

In de derde wedstrijd van de middag pakte Norwich eindelijk uit met zijn eerste driepunter van de voetbaljaargang. Bij die andere promovendus Brentford werd er met 1-2 gewonnen. Mathias Normann (6.) en Teemu Pukki (29.) trokken de zege over de streep, Rico Hendry (60) milderde. Norwich geeft zo (tijdelijk) de rode lantaarn door aan Newcastle, dat later op zaterdag (18u30) de verplaatsing maakt naar het Brighton van Leandro Trossard.