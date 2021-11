Divock Origi scoort eerste Premier League-doelpunt in 469 dagen, maar Liverpool lijdt tegen West Ham eerste nederlaag dit seizoen

Voor het eerst dit seizoen heeft Liverpool verloren in de Premier League. Op bezoek bij West Ham United ging het met 3-2 de boot in. Divock Origi scoorde de aansluitingstreffer voor The Reds, maar dat volstond dus niet voor de zege.

Al na vier minuten zat Liverpool in de penarie na een eigen doelpunt van Alisson. Net voor de rust zette Trent Alexander-Arnold met een heerlijke vrijschop de bezoekers op gelijke hoogte.

Na de rust zetten de Hammers echter door. Eerst zette Pablo Fornals de thuisploeg op 2-1, daarna was het Kurt Zouma die de 3-1 binnen kopte. De verdediger mocht ongedekt van het penaltypunt naar de tweede paal lopen om daar de dubbele voorsprong binnen te knikken.

Het ongeslagen seizoen van @LFC komt ten einde... ??? pic.twitter.com/ggkXADkp4s — Play Sports (@playsports) November 7, 2021

Twee minuten later besliste Jürgen Klopp om onze landgenoot Divock Origi, opnieuw Rode Duivel dankzij blessures bij Romelu Lukaku en Michy Batshuayi, in te brengen. De juiste keuze, zo bleek. De spits trapte op aangeven van Alexander-Arnold de 3-2 tegen de netten door mooi te controleren en in één keer in de draai te besluiten op doel.

Zijn eerste doelpunt in de Premier League sinds juli 2020, liefst 469 dagen geleden. De goal van Origi bleek echter onvoldoende: Liverpool ging de boot in.

West Ham blijft zo sterk spelen in de Premier League en staat nu derde, met een puntje meer dan Liverpool (4de). Chelsea blijft met drie punten voorsprong op Manchester City en West Ham leider.