Oppermachtig Manchester City kent geen medelijden met United

Manchester City heeft zaterdag de Manchester Derby naar zijn hand gezet in de Premier League. De Citizens wonnen op Old Trafford eenvoudig met 0-2 van Manchester United. Kevin De Bruyne stond de hele wedstrijd op het veld, kreeg verschillende kansen, maar kwam niet tot scoren.

City kwam in het Theatre of Dreams al na zeven minuten op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van ManU-verdediger Eric Bailly. De Ivoriaan werkte een voorzet van Bernardo Silva ongelukkig voorbij David De Gea. De Spaanse doelman hield zijn team verschillende keren recht voor rust, maar moest net voor de pauze toch de 0-2 incasseren. Een sterke Bernardo Silva tikte aan de tweede pal een center van Joao Cancelo tegen de netten. Na de pauze kon City controleren, een offensief van United bleef uit. Eindstand: 0-2.

In de tussenstand klimt Manchester City voorlopig naar de tweede plaats, met 23 punten na 11 speeldagen. Leider Chelsea telt twee punten meer en ontvangt later op de dag nog Burnley. Manchester United is vijfde met 17 punten.

