Man United nu ook tegen Watford vernederd: leidt 4 op 21 tot exit van Solskjaer?

Een nederlaag. Opnieuw. Op bezoek bij Watford deze keer. En hoe. 4-1. Een afstraffing. Ole Gunnar Solskjaer krijgt Manchester United maar niet op de rails. Met een 4 op 21 zakt Man United helemaal weg in de Premier League. Het volgt nu al op twaalf punten van leider Chelsea.

Dramatische eerste helft voor Manchester United aan Vicarage Road. Na elf minuten moesten The Mancunians al een strafschop toestaan, maar werden ze nog gespaard: Ismaila Sarr miste de elfmeter. Een kwartier later was het wel raak. Joshua King trof raak. Net voor de pauze zette Sarr zijn misser recht en bracht hij de thuisploeg op 2-0. Voor United leek toen al een tweede opeenvolgende nederlaag - en vierde in vijf wedstrijden - in de maak te zijn.

Van de Beek to the rescue

Het deed Ole Gunnar Solskjaer grijpen naar de laatste redmiddelen. De getergde coach miste de geblesseerde Raphaël Varane en Paul Pogba en zag ook Mason Greenwood uitvallen met een coronabesmetting dus gooide hij aan de rust Donny van de Beek in de strijd. De Nederlander speelde dit seizoen nog maar zestien minuten in competitieverband en kreeg nu plots een volledige helft om het tij te doen keren. Met succes. Van de Beek stond nog geen vijf minuten op het veld toen hij de bal voor open doel makkelijk binnenkopte.

Van de Beek scoorde zijn eerste van het seizoen voor United. Foto: AFP

Afstraffing door Dennis

Het sein voor Man United om door te duwen, al zou het geen tweede meer tegen de netten weten te prikken. Cristiano Ronaldo zag nog een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Meer zelfs, in blessuretijd zorgde Joao Pedro - op assist van Emmanuel Dennis - voor de 3-1. En een paar minuten later zorgde die laatste voor een regelrechte afstraffing. 4-1. Op een moment dat je de rug had moeten rechten. Dramatisch. Voor Man United is het al de vijfde nederlaag in twaalf competitiewedstrijden. Ongehoord veel voor een topclub. United legt zo een zeer magere 4 op 21 op tafel. De grond onder de voeten van Solskjaer wordt weer wat heter.

