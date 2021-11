Sterk Chelsea wint eenvoudig op veld van Leicester, Castagne enige Belg die in actie komt

Chelsea heeft zaterdagmiddag met overmacht gewonnen op het veld van Leicester: 0-3. De schade had nog veel hoger kunnen oplopen, want The Blues zagen nog drie doelpunten (terecht) afgekeurd voor buitenspel. Romelu Lukaku en Youri Tielemans moesten allebei nog geblesseerd toekijken, waardoor Timothy Castagne bij de thuisploeg de enige Rode Duivel op het veld was.

Een sterk Chelsea zat na een halfuur al op rozen op het veld van Leicester. De ploeg van Thomas Tuchel monopoliseerde het balbezit en zag zijn veldoverwicht ook uitgedrukt in doelpunten. Eerst kopte Antonio Rüdiger een hoekschop binnen, daarna rondde N’Golo Kanté een individuele actie af met een geplaatst afstandsschot.

Na rust bleef Leicester de wet van de sterkste ondergaan. Christian Pulisic stond op de juiste plek om een assist van Hakim Ziyech binnen te frommelen, maar de score had nog veel hoger kunnen oplopen. Liefst drie doelpunten van Chelsea werden echter (terecht) afgekeurd voor buitenspel. Door de zege pakt Chelsea wel 16 op 18 en blijft het op kop in de Premier League. Leicester is twaalfde.