Youri Tielemans luistert rentree in competitie op met 2 doelpunten voor Leicester

Leicester heeft zondag op de zestiende speeldag van de Premier League met 4-0 gewonnen van laagvlieger Newcastle. Youri Tielemans kleurde zijn 100e PL-wedstrijd met twee goals.

Tielemans maakte zijn eerste competitieminuten in ruim een maand tijd namens de Foxes en luisterde die rentree op met een strafschopdoelpunt in de 38e minuut en een veldgoal in de 81e minuut. Patson Daka legde tussendoor in de 57e minuut de bevrijdende 2-0 in het mandje en James Maddison voltrok vijf minuten voor affluiten de afstraffing. Zowel Tielemans als Timothy Castagne speelden de volledige wedstrijd mee.

Youri Tielemans, koele killer vanop de stip! ???? pic.twitter.com/ZeCWu7e08V — Play Sports (@playsports) December 12, 2021

Leicester komt dankzij de ruime zege op de achtste plaats in de rangschikking terecht met 22 punten. Seizoensrevelatie West Ham geraakte tegelijkertijd niet verder dan 0-0 bij die andere staartploeg Burnley, maar blijft wel vierde met 28 eenheden.