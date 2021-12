Verdediger João Cancelo rolt ganse verdediging van Newcastle United op en bezorgt Manchester City ruime zege

Op de achttiende speeldag van de Premier League heeft de nummer voorlaatst Newcastle leider Manchester City zaterdag niets in de weg kunnen leggen (0-4), terwijl Chelsea opnieuw averij opliep bij Wolverhampton (0-0). De Citizens wonnen mede dankzij een wereldgoal van verdediger Joao Cancelo, die in zijn eentje op wandel ging door de verdediging van The Magpies en vervolgens verschroeiend uithaalde.