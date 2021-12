Big Rom is back: Lukaku schenkt Chelsea met eerste doelpunt sinds september de drie punten tegen Aston Villa

Na een aantal weken afwezigheid vanwege een enkelblessure en een coronabesmetting mocht Romelu Lukaku vandaag weer minuten maken voor Chelsea. Bij het begin van de tweede helft viel hij in en tien minuten later trof hij al raak. Zijn eerste Premier League-doelpunt sinds september. Samen met de twee omgezette strafschoppen van Jorginho, waarvan Lukaku er een uitlokte, werd er met 1-3 gewonnen.

Na de stevige overwinning van leider Manchester City eerder op de dag tegen Leicester City, kon Chelsea zich geen misstap veroorloven.

Iets voor het halfuur waren de jongens van Thomas Tuchel wel al op achtervolgen aangewezen na een knullige owngoal van Reece James.

? Technisch perfect uitgevoerde kopbal

? Het juiste doel@reecejames_24????? pic.twitter.com/341kzwZzsX — Play Sports (@playsports) December 26, 2021

Een paar minuten later stond het alweer gelijk na een penalty van Jorginho. Na de rust was het dan eindelijk weer aan Romelu Lukaku. Net zoals trainer Tuchel vooraf had aangekondigd: “Lukaku zal in de tweede helft invallen.” En dat pakte ook goed uit want al na tien minuten was Big Rom trefzeker. Op voorzet van Callum Hudson-Odoi kopte hij de voorsprong tegen de touwen.

Big Rom is back! ???? pic.twitter.com/DgLI2iIyVp — Play Sports (@playsports) December 26, 2021

In de extra tijd lokte Lukaku nog een strafschop uit, waarna Jorginho de zege van The Blues volledig bezegelde. Chelsea komt zo met 41 eenheden gedeeld tweede met Liverpool, dat zijn match deze middag tegen Leeds zag uitgesteld worden.

Nog een leuk weetje: Romelu Lukaku speelt graag tegen Aston Villa. In tien competitieduels wist hij al negen keer te scoren. Hij heeft in zijn carrière tot dusver tegen geen enkele tegenstander in de grote vijf Europese competities meer gescoord.

9 - Romelu Lukaku has scored nine goals in 10 Premier League appearances against Aston Villa; he hasn't scored more against any other opponent in the big-five European leagues in his career. Villain. pic.twitter.com/1041ej5fAC — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2021

Na afloop haalde Lukaku ook zijn gram voor de camera’s. “Ik denk dat ik een prestatie als deze echt nodig had. Het is moeilijk geweest voor mij om telkens alleen maar het einde van een wedstrijd te mogen meedoen. Elke voetballer wil op het veld staan. De manager heeft daar zijn redenen voor. Ik ben blij met mijn prestatie, maar ik moet blijven pushen”, gaf de spits te kennen bij Play Sports.

Daarnaast had hij ook een niet mis te verstane boodschap richting leider Manchester City. “Wij zijn nu de jagers. Elke match vanaf nu tot het einde van het seizoen is een finale voor ons, want elke wedstrijd in de Premier League is moeilijk. De drie punten vandaag waren dan ook van levensbelang, zeker omdat de laatste resultaten niet echt goed waren voor ons. We wonnen en we moeten blijven achtervolgen”, aldus Romelu Lukaku.