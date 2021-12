Romelu Lukaku is helemaal terug en scoort opnieuw, De Bruyne geeft eerste assist van het seizoen in de Premier League

Romelu Lukaku (28) heeft zijn jaar toch nog met een positieve noot kunnen afsluiten. De Rode Duivel kwam tegen Brighton & Hove Albion voor het eerst sinds 16 oktober aan de aftrap in de Premier League. Chelsea speelde echter niet overtuigend en bleef steken op 1-1. Lukaku maakte wel zijn tweede goal in vier dagen voor The Blues.

2021 was een echte rollercoaster voor Romelu Lukaku. Na de Scudetto met Inter was er het teleurstellende EK met de Rode Duivels en dan kwam de toptransfer naar Chelsea. De comeback bij zijn droomclub begon veelbelovend, maar door een doelpuntloze periode en een enkelblessure verloor hij zijn basisplaats. Na ook nog een coronabesmetting duurde het tot de allerlaatste week van het jaar voor Big Rom de rug kon rechten.

Op tweede Kerstdag scoorde Lukaku al tijdens een ijzersterke invalbeurt. “Dit is wat ik echt nodig had”, zei hij achteraf. Inderdaad, drie dagen later kon Chelsea-coach Thomas Tuchel niet meer om Lukaku heen en bracht hij zijn spits voor het eerst in 2,5 maanden aan de aftrap van een Premier League-wedstrijd.

Overhoekse kopbal

Brighton, bij wie Leandro Trossard ontbrak met een lichte blessure, kwam verrassend sterk voor de dag en liet in de openingsfase enkele uitstekende kansen liggen. Chelsea kon daar maar weinig tegenover zetten, maar iets voor het half uur was het dan toch al raak voor The Blues. Wie anders dan Romelu Lukaku buffelde een uitstekend aangesneden corner van Mason Mount overhoeks binnen.

Voor wie nog zou twijfelen of @ChelseaFC Romelu Lukaku heeft gemist 👇👑 pic.twitter.com/GCmwcrJ25q — Play Sports (@playsports) December 29, 2021

Na de pauze begon Chelsea echt af te zien. Brighton creëerde de ene kans na de andere, maar maakte pas in de toegevoegde tijd gelijk. The Blues leken te snakken naar de winterstop, maar die is er in Engeland dus nog niet.

Lukaku haalde zijn niveau van vorig seizoen nog niet, maar maakte zich wel erg nuttig voor de ploeg. De spits werkte zich 90 minuten uit de naad en toonde zich balvast zoals we dat van hem gewend zijn. Dat geeft de burger moed voor 2022.

Foto: ISOPIX

Manchester City acht punten los

In de enige andere Premier League-wedstrijd van de avond was het uitkijken naar Kevin De Bruyne. Manchester City won zuinig op het veld van promovendus Brentford, De Bruyne gaf na 20 speeldagen eindelijk zijn eerste assist in de Premier League dit seizoen. Al na een kwartier legde Phil Foden de gemeten voorzet van KDB simpel in doel en stond de eindstand op het bord.

Brentford probeerde wel nog, maar City gaf heel weinig weg. The Citizens verstevigen hun leiderspositie en tellen nu al acht punten voorsprong op eerste achtervolger Chelsea. Liverpool volgt op negen punten, maar heeft wel nog een wedstrijd tegoed.