Chelsea, zonder Romelu Lukaku, vecht terug en haalt 0-2-achterstand op tegen Liverpool in zinderende topper

Chelsea heeft ook zonder Romelu Lukaku een resultaat weten neer te zetten. The Blues stonden al snel 0-2 in het krijt maar vochten zich in de eerste helft nog terug tot 2-2. Uiteindelijk zou het daar ook bij blijven.

Een veelbesproken kraker op Stamford Bridge vanavond. En dat niet alleen omdat zowel Chelsea als Liverpool de punten goed konden gebruiken om in het zog van leider Manchester City te blijven, maar vooral vanwege de kritische uitlatingen van Romelu Lukaku.

De match kon in ieder geval niet slechter beginnen voor Chelsea. Verdediger Chalobah ging pijnlijk in de fout, waarna Sadio Mané de 0-1 in doel schoot. Al had Mané eigenlijk niet meer op het veld mogen staan na een gemene elleboog in het gelaat van Azpilicueta. Het bleef echter bij geel voor de Senegalees.

Zelfs na de eindejaarsfeesten blijft @TrevohChalobah cadeautjes uitdelen! ??????? pic.twitter.com/MkcscFgmkS — Play Sports (@playsports) January 2, 2022

En de avond werd nog gitzwarter voor de Londenaars nadat Mohamed Salah op assist van Trent Alexander-Arnold de dubbele voorsprong op het bord zette.

.@MoSalah laat nog even zien wat @LFC de komende tijd zal missen... ???? pic.twitter.com/m8tdTopfJQ — Play Sports (@playsports) January 2, 2022

Maar iets voor de rust klaarden de donkere wolken boven Stamford Bridge op. Eerst haalde Kovacic zijn zondagsschot boven en in de extra tijd bracht Christian Pulisic de stand weer gelijk.

.@mateokovacic8 laat zien wat je het best doet met een afvallende bal! ???? pic.twitter.com/vlT2iZQvpZ — Play Sports (@playsports) January 2, 2022

In nood van een goal? Bel Captain America! ?????? @cpulisic_10 pic.twitter.com/GtfkP6CHgS — Play Sports (@playsports) January 2, 2022

In de tweede helft zou er niets meer veranderen aan die tussenstand. Met een puntje schieten beide teams weinig op. Chelsea en Liverpool blijven tweede en derde met 43 en 42 punten. Liverpool heeft wel een match minder gespeeld.

