Opnieuw medisch noodgeval in Premier League: wedstrijd stilgelegd nadat supporter onwel wordt

De wedstrijd Watford-Tottenham moest even stilgelegd worden door een medisch noodgeval in de tribune. Foto: Action Images via Reuters

De Premier League-wedstrijd tussen Watford en Tottenham is kort voor affluiten even stilgelegd nadat een supporter onwel werd. De medische staff van Watford trok de tribunes in om de getroffen fan te helpen, maar het is voorlopig nog onduidelijk hoe ernstig de situatie is. De wedstrijd kon later wel nog hervat worden: Tottenham scoorde diep in de blessuretijd nog de winnende treffer (0-1).

Watford en Tottenham leken lang op weg naar een brilscore, maar er werd toch nog gescoord toen de wedstrijd na het medische noodgeval nog hervat werd. Son Heung-Min scoorde in de 96ste minuut de enige goal van de wedstrijd.

Het is niet de eerste keer dat Watford dit seizoen getroffen wordt door een medisch noodgeval in de tribunes, want op 1 december gebeurde het ook in de thuismatch tegen Chelsea. Een supporter kreeg toen een hartstilstand, maar de man kon na tussenkomst van de medische staff naar het ziekenhuis afgevoerd worden en overleefde. Diezelfde dag werd ook een supporter onwel tijdens de match tussen Southampton en Leicester City.

Op 27 oktober moesten in België ook twee supporters gereanimeerd worden tijdens de bekermatchen OH Leuven-Lierse en Dender-Eupen. De supporter van Lierse overleed diezelfde avond nog.