Manchester United loopt een blauwtje tegen Leander Dendoncker en Wolverhampton, dat voor de eerste keer sinds 1980 kan winnen op Old Trafford

Manchester United heeft een eerste nederlaag geleden onder coach Ralf Rangnick. Thuis tegen Wolves gingen de Mancunians met het kleinste verschil de boot in. Joao Moutinho scoorde de enige goal van de partij. Meteen goed voor een historische overwinning voor de bezoekers.

Manchester United had onder interim-trainer Ralf Rangnick nog niet verloren, maar daar kwam na een povere prestatie verandering in in het nieuwe jaar. Onder leiding van Cristiano Ronaldo, die voor de tweede keer in zijn carrière aanvoerder was van ManU, was het die andere Portugees aan de overkant Joao Moutinho die in de 82ste minuut de enige goal van de avond maakte.

Dan toch één scorende Portugees op Old Trafford! ?????? pic.twitter.com/dqv7igz1jP — Play Sports (@playsports) January 3, 2022

Al hadden de bezoekers ook al eerder op voorsprong kunnen staan als David De Gea geen uitstekende parade in huis had op de inzet van Ruben Neves.

(Geldig) scoren lukte niet voor de thuisploeg. Ronaldo scoorde wel in de tweede helft maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Bruno Fernandes trapte dan weer op de lat.

Deze 0-1-overwinning is in ieder geval een historische voor Wolverhampton, waar Leander Dendoncker in minuut 88 van de bank kwam. Het is namelijk de eerste keer sinds 1980 dat de Wolves erin slagen om de drie punten te pakken op Old Trafford.

In de stand blijft Manchester United zevende met 31 punten, Wolves wordt achtste met 28 punten.