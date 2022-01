Liverpool wipt naar tweede plek dankzij zege tegen promovendus, nummer vier West Ham lijdt verrassende nederlaag

Zondagnamiddag zijn nog twee wedstrijden afgewerkt in de Engelse Premier League. Liverpool kon bij winst over Chelsea naar de tweede plek wippen en deed dat ook tegen Brentford (3-0). West Ham United kreeg dan weer een uitgelezen kans om tot op drie punten van Chelsea te naderen, maar ging in eigen huis verrassend onderuit tegen Leeds United (2-3).

Liverpool kon pas aan het eind van de eerste helft een gaatje vinden tegen promovendus Brentford. Fabinho werkte op aangeven van Alexander-Arnold de 1-0 tegen de touwen. In de tweede helft stelden Oxlade-Chamberlain en Minamino orde op zaken voor The Reds: 3-0.

Liverpool is nu tweede met 45 punten en wipt zo over Chelsea, dat er 43 heeft. Liverpool heeft er 11 minder dan leider Manchester City, dat Chelsea zaterdag met 1-0 versloeg. Liverpool heeft wel één wedstrijd minder gespeeld dan beide clubs. Brentford is veertiende.

West Ham laat zich in de luren leggen

Nog op zondag was er West Ham-Leeds United. Op papier leek dat een makkelijke klus te moeten worden voor de nummer vier, want Leeds is pas vijftiende. Niets was echter minder waar. De bezoekers kwamen al na 10 minuten op voorsprong via Harrison. Bowen stelde nog voor de rust gelijk voor West Ham, maar enkele minuten later bracht Harrison Leeds alweer op voorsprong

Vroeg in de tweede helft kwam West Ham opnieuw langszij via Fornals, maar enkele minuten later was het opnieuw Harrison die Leeds op voorsprong bracht: een hattrick dus voor de 25-jarige middenvelder. Een derde terugkeer zat er niet meer in voor West Ham: het bleef 2-3. Daardoor blijft de Londense club vierde met 37 punten. Leeds doet een prima zaak in de strijd om het behoud, maar blijft wel vijftiende.