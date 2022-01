Kevin De Bruyne beslist topper tegen Chelsea met heerlijke krul, Lukaku mist open doelkans

Kevin De Bruyne is de matchwinnaar geworden in de Engelse topper tussen Manchester City en Chelsea. Halfweg de tweede helft scoorde de aanvoerder van Man City met een knap gekruld schot het enige doelpunt van de match. Bij Chelsea kwam Romelu Lukaku nauwelijks in het spel voor. Vlak na de pauze kreeg hij wel één uitstekende kans, maar miste hij oog in oog met Ederson. Trainer Thomas Tuchel was na afloop dan ook niet tevreden met de prestatie van de Rode Duivel: “Ook zonder druk speelde hij teveel ballen kwijt”. In de stand telt Chelsea nu al dertien punten minder dan leider Manchester City en mag het zijn titelambities definitief opbergen.

De topper tussen de nummer één (Man City) en de nummer twee (Chelsea) van de Premier League leverde weinig spektakel op. In de eerste helft kreeg Manchester City welgeteld één goeie kans, maar Grealish mikte op aangeven van De Bruyne oog in oog met Kepa op de Chelsea-doelman.

Romelu Lukaku kwam voor de pauze niet in het stuk voor. Amper negen baltoetsen kreeg de Belgische aanvaller, geen enkele in de vijandige zestien meter. Dat veranderde meteen vlak na de rust toen Lukaku met de bal aan de voet op Ederson mocht afstormen. De Braziliaanse doelman las echter goed de voeten van Lukaku en dook diens poging uit de linkerhoek.

Toch was het een Rode Duivel die de match besliste. Aanvoerder Kevin De Bruyne was de gevaarlijkste man bij Manchester City en bekroonde zijn goeie match in de zeventigste minuut met een knappe goal. De middenvelder draaide goed weg van Kanté, rukte op met de bal aan de voet en krulde vervolgens vanop twintig meter het leer prinsheerlijk in de rechterbenedenhoek. Voor KDB was het de zesde competitietreffer van het seizoen, de zevende in alle competities samen. Daarnaast staan er ook nog drie assists op zijn naam. Vanwege een enkelblessure en een coronabesmetting miste hij in de heenronde een zevental wedstrijden, nadien was het even zoeken naar de goede vorm.

De Koning van Manchester doet het opnieuw! 🚀👑 @DeBruyneKev pic.twitter.com/bCrkVFAmF3 — Play Sports (@playsports) January 15, 2022

Chelsea bleek in de laatste twintig minuten niet meer in staat om nog iets terug te doen. Dankzij de achttiende competitiezege van het seizoen breidt City zijn voorsprong nog wat verder uit. Met 56 punten hebben ze er nu 13 meer dan Chelsea (43), dat zijn tweede plaats kan kwijtspelen aan Liverpool (42). The Reds ontvangen zondag Brentford.

“Ook zonder druk speelde hij teveel ballen kwijt”

Matchwinnaar Kevin De Bruyne was een tevreden man: “We wisten dat we niet te open mochten spelen, want dan is Chelsea gevaarlijk. In de tweede helft kregen we meer ruimte. Het is dan ook fijn om de enige goal te maken, dat is altijd zo. Het is nu belangrijk om ons momentum te behouden en te blijven doen wat we aan het doen zijn”, vertelde De Bruyne bij Play Sports.

“We wisten dat de kloof groter zou worden mits zege, en nu wordt het moeilijk voor de tegenstanders om terug te keren. Maar het kan natuurlijk snel keren. De goal? Ik zocht de ruimte, vond die niet en besloot dan maar om zelf te trappen.”

Trainer Thomas Tuchel had op zijn beurt wel wat kritiek op zijn spits Romelu Lukaku: “Af en toe moet hij ook zelf iets creëren. Ook zonder druk speelde hij veel ballen kwijt. Uiteraard willen wij hem beter kunnen bereiken, maar als deel van het team moet er voorin veel meer gebeuren”, aldus een kritische Tuchel.