Liverpool sluipt weer wat dichter bij leider Manchester City, Youri Tielemans en Leandro Trossard delen de punten

Liverpool houdt de titelstrijd in Engeland toch nog een beetje spannend. The Reds konden inlopen op leider Manchester City nadat zij zaterdag op een gelijkspel bleven steken bij Southampton. Zo geschiedde ook: Liverpool bleek met 1-3 te sterk voor Crystal Palace.

Crystal Palace en invaller Christian Benteke waren niet opgewassen tegen Liverpool. De bezoekers hadden na een speelhelft gewonnen spel na treffers van Virgil van Dijk en Alex Oxlade-Chamberlain, telkens op aangeven van Andy Robertson. Odsonne Edouard milderde snel na rus en hield het zo nog lang spannend. Fabinho bracht de verlossing met een penalty in de slotfase (1-3). Liverpool komt zo tot op 9 punten van Manchester City, maar heeft wel een match minder gespeeld.

Lokonga speelt gelijk tegen rode lantaarn, ook Rode Duivels spelen gelijk

Arsenal is op de 23e speeldag van de Premier League tegen zuur puntenverlies aangelopen. Hekkensluiter Burnley sprokkelde een punt in Londen (0-0). Albert Sambi Lokonga mocht opdraven vanaf het eerste fluitsignaal bij de Gunners. De thuisploeg domineerde de partij in balbezit en kansen, maar scoren lukte niet. Arsenal staat zesde met 36 punten.

Tegelijkertijd keken Leicester en Youri Tielemans het Brighton van Leandro Trossard in de ogen (1-1). De Foxes, zonder de geblesseerde Timothy Castagne, leken aan het langste eind te trekken na een goal van Patson Daka vroeg in de tweede helft. Toch sleepten de Seagulls in het slot een punt uit de brand door toedoen van Danny Welbeck. Brighton is negende met 30 punten. Leicester staat een plek lager geposteerd met 26 punten.

Later op de dag is het nog uitkijken naar de Londense clash tussen Chelsea en Tottenham Hotspur op Stamford Bridge (17u30). Romelu Lukaku staat aan de aftrap bij de Blues.