Chelsea pakt na vier competitiewedstrijden zonder zege eindelijk weer de volle buit, maar Romelu Lukaku scoort opnieuw niet

Chelsea heeft na vier opeenvolgende wedstrijden zonder winst (1 nederlaag en 3 keer gelijk) wél raak geschoten in de stadsderby tegen Tottenham. The Blues maakten met twee goals vroeg in de tweede helft het verschil (2-0). Maar het kanon van Rode Duivel Romelu Lukaku, die de hele match speelde, zweeg al voor de vierde match op rij.

Chelsea was sinds eind vorig jaar op de sukkel in de Premier League, wat resulteerde in een magere 3 op 12 en geen zeges. Maar tegen stadsrivaal Tottenham, dat al negen wedstrijden op rij niet meer verloren had in de Premier League, wilde het dan toch nog eens lukken. Ziyech opende meteen na de rust de score en enkele minuten later vond ook Thiago Silva het doel: het werd 2-0.

Voor Romelu Lukaku was het opnieuw geen wedstrijd om over naar huis te schrijven. Hij kwam in 90 minuten niet tot scoren en speelde geen echte rol van betekenis in het wedstrijdverhaal. Sinds hij begin deze maand tegen Liverpool even uit de selectie werd gezet, kwam Lukaku in zes partijen maar één keer tot scoren: dat was in het FA Cup-duel met vijfdeklasser Chesterfield.

Chelsea komt in de stand tot op één puntje van nummer twee Liverpool en tien van leider Manchester City, al heeft Chelsea respectievelijk twee en één match meer gespeeld dan die twee clubs. Tottenham deelt de zesde plek met Arsenal, maar heeft wel nog een aantal inhaalwedstrijden tegoed.