Leicester kan niets rapen bij Liverpool, Youri Tielemans moet vrede nemen met invalbeurt

In de Premier League heeft Liverpool donderdag zijn wedstrijd van de 24e speeldag thuis tegen Leicester City gewonnen met 2-0. Youri Tielemans viel in na 60 minuten bij Leicester, het stond toen al 1-0 voor de Reds.

Diogo Jota kon scoren op hoekschop na een sterke kopbal van Van Dijk (34’). Bij Liverpool maakte Mo Salah zijn wederoptreden na zijn verblijf op de Africa Cup. Hij liet zich opmerken met enkele mooie acties. Jota kon de score nog verdubbelen in de slotminuten (87’).

Liverpool staat tweede in de stand op ruime afstand van leider Manchester City. Leicester zakt naar de twaalfde plaats.

Bij Wolverhampton stond Leander Dendoncker in de basis in het thuisduel met Arsenal (0-1). Arsenal kwam al na 25 minuten via Gabriel op voorsprong. Martinelli pakte een rode kaart in de tweede helft bij de Gunners (69’). Toch kon Wolverhampton geen gebruik maken van de manmeersituatie. Albert Sambi Lokonga keek toe vanop de bank. Arsenal staat vijfde, Wolverhamton achtste.