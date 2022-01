Liverpool klopt Arsenal en staat in finale EFL Cup, Sambi Lokonga maakt 90 minuten vol

Liverpool staat in de finale van de EFL Cup. The Reds klopten Arsenal met 0-2, Diogo Jota was de held van de avond met twee doelpunten. Onze landgenoot Albert Sambi Lokonga stond bij Arsenal 90 minuten tussen de lijnen en speelde een degelijke partij.

Arsenal begon sterk aan de partij en drong Liverpool achteruit. Alexandre Lacazette trapte in de openingsfase een vrije trap tegen de lat, maar scoren lukte niet. Het was Diogo Jota die aan de overkant wel kon scoren na een prachtige individuele actie: 0-1.

Liverpool had de heenwedstrijd ook al met 1-0 gewonnen en zat dus op rozen. De mannen van Jürgen Klopp zijn aanvallend onthoofd doordat Sadio Mané en Mohamed Salah naar de Afrika Cup zijn, maar ze controleerden wel gewoon de wedstrijd. Arsenal had nog kunnen scoren via Lacazette, die prachtig bediend werd door Lokonga, maar de Fransman miste. Een klein kwartier voor affluiten zette Diogo Jota de eindstand op het bord met een knappe lob.

De finale van de FA Cup wordt op 25 april afgewerkt in Wembley. Liverpool en Chelsea kunnen dan al de eerste prijs van het seizoen binnenhalen.