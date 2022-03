De grote Kevin De Bruyne-show: Rode Duivel legt Manchester United over de knie met twee goals en één assist

Kevin De Bruyne heeft zich tijdens de Manchester-derby op zondag ontpopt tot man van de match. De Rode Duivel opende voor Manchester City al vroeg de score tegen Manchester United, bracht nadien City nog een tweede keer op voorsprong, en was in de tweede helft ook nog goed voor een assist. City boekt daarmee weer een belangrijke zege in de titelstrijd.

De eerste goal van De Bruyne kwam er al na amper vijf minuten na een haarfijne assist van Bernardo Silva. Voor de Rode Duivel was het tevens zijn 50ste doelpunt in de Premier League.

Heel lang kon City niet genieten van de voorsprong, want halverwege de eerste helft kwam United via de 21-jarige Jadon Sancho - nota bene een ex-speler van City - terug op gelijke hoogte.

Maar niet getreurd, Manchester City: opnieuw was Kevin De Bruyne er om de netten te doen trillen. Op het halfuur maakte hij zijn tweede goal van de avond toen hij op de goede plek stond om bij een bijzonder rommelige fase te scoren.

Halverwege de tweede helft was De Bruyne opnieuw belangrijk: deze keer scoorde hij niet, maar gaf hij de assist voor de 3-1 van Riyad Mahrez. Even later mocht KDB gaan rusten, maar City was nog niet uitgespeeld: Mahrez scoorde in de extra tijd nog een tweede keer en zette zo de 4-1-eindstand op de tabellen.

Probeer de bal zo Mahrez te raken! ?????? pic.twitter.com/X3kjAUAgKQ — Play Sports (@playsports) March 6, 2022

Leider City vergroot de kloof met eerste achtervolger Liverpool zo weer tot 6 punten, al heeft City ook een wedstrijd meer gespeeld. Manchester United zakt intussen naar de vijfde plaats: Arsenal, dat eerder op de dag met 2-3 won bij voorlaatste Watford, is voorbij de Red Devils gesprongen en telt nu één puntje meer. Arsenal heeft bovendien drie wedstrijden minder gespeeld dan United.