Manchester City morst met punten in titelstrijd, paal houdt De Bruyne van goal

Manchester City heeft maandagavond belangrijke punten laten liggen in de titelstrijd. De Citizens kwamen op bezoek bij Crystal Palace niet verder dan 0-0. Kapitein Kevin De Bruyne raakte op het uur de paal, Riyad Mahrez miste de wenkende kans in de rebound. Bij de thuisploeg bleef Christian Benteke een hele match op de bank.

Kevin De Bruyne kwam in de 57e minuut heel dicht bij zijn tiende competitietreffer van het seizoen, maar het schot met links van de Rode Duivel spatte uiteen op de paal. In de eerste helft had Cancelo ook al het doelhout geraakt.

De bezoekers domineerden in Selhurst Park tegen Palace, waar Christian Benteke niet van de bank kwam, maar lieten de vele kansen onbenut met zuur puntenverlies tot gevolg.

Door het gelijkspel bedraagt de kloof met eerste achtervolger Liverpool, dat een match minder gespeeld heeft, virtueel nog maar één puntje.