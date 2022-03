Chelsea kan even crisis vergeten dankzij late overwinning tegen Newcastle United, Lukaku valt opnieuw in

Chelsea heeft op de 28ste speeldag van de Premier League in het slot pas afstand kunnen nemen van Newcastle United. Thuis op Stamford Bridge hadden The Blues een kans om de crisis, veroorzaakt door het debacle rond de Russische eigenaar Roman Abramovic, even achter zich te laten, maar The Magpies verpestten die ambitie tot in het bittere slot. Toen schoot de Duitser Kai Havertz The Blues naar een deugddoende driepunter. Onze landgenoot Romelu Lukaku viel na een uur in, maar kon het tij niet keren.

LEES OOK. Rekeningen van Chelsea geblokkeerd: ontvangt Romelu Lukaku straks geen loon meer?

Romelu Lukaku kreeg geen basisplaats bij Chelsea, dat rekende op Havertz in de spits. Samen met zijn Londense ploegmakkers kon hij The Magpies het eerste uur niet verschalken, dus bracht Chelsea-coach Thomas Tüchel na een uur toch Lukaku in. Die wissel rendeerde niet echt, want de bezoekers hielden goed stand. Tot in het slot Havertz alsnog opdook en Chelsea de zege bezorgde. Diezelfde Duitser mikte via de doelman nog in de blessuretijd op de dwarsligger, maar de zege was wel reeds binnen. Chelsea blijft derde in de Premier League, met tien punten achterstand op leider City en zeven op Liverpool.

Verder in de Premier League won Wolverhampton op bezoek bij Everton, dankzij een doelpunt van Connor Coady. Een belangrijke driepunter in de strijd om de top vijf en de Europa League, dat met Arsenal, Tottenham en West Ham United nog enkele kanshebbers kent. Die laatsten leken lang op weg om een puntendeling thuis tegen Aston Villa, tot de Oekraïner Andriy Yarmolenko hen de voorsprong schonk met nog twintig minuten te spelen. De wedstrijd eindigde nog op 2-1 dankzij een late goal van Pablo Fornals (West Ham) en een jonge Jacob Ramsey bij Aston Villa.

LEES OOK. Roman Abramovich nu ook door de Premier League geschorst als grote baas van Chelsea