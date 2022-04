Kevin De Bruyne helpt Manchester City met knap schot tegen Burnley opnieuw aan de leidersplaats in de Premier League

Manchester City heeft geen steek laten vallen in de Engelse titelstrijd. Na de 2-0-zege van Liverpool moesten The Citizens eveneens winnen om de koppositie in de Premier League opnieuw over te nemen. De ploeg van Pep Guardiola deed dat ook. 0-2 bij laagvlieger Burnley dankzij een knappe openingsgoal van De Bruyne.