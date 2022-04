Chelsea ziet sterretjes tegen Brentford van Christian Eriksen, Liverpool is na makkelijke zege tegen Watford leidersplaats alweer kwijt

Brentford heeft Chelsea in eigen huis een serieuze loer gedraaid. Rüdiger scoorde nog wel de 1-0, maar Brentford legde er onder meer door Christian Eriksen nog een zware 1-4 van. Liverpool deed thuis dan weer wat het moest doen. Tegen degradatiekandidaat Watford wonnen The Reds met 2-0. De koppositie werd daardoor even overgenomen van Manchester City, maar de ploeg van Kevin De Bruyne maakte geen misstap tegen Burnley: 0-2 en de koppositie voor City.

Met een puik afstandsschot van verdediger Rüdiger was het nog wel Chelsea dat de score opende in het eigen Stamford Bridge, maar lang stond die voorsprong niet op het bord. Vitaly Janelt (tweemaal), Christian Eriksen en Yoane Wissa scoorden zowaar nog vier keer tegen voor Brentford: 1-4. Rode Duivel Romelu Lukaku moest het opnieuw doen met een invalbeurt, maar kon daar andermaal niets in forceren. Chelsea blijft derde met 59 punten, Brentford doet onderin het klassement een goede zaak en is nu 14e.

Liverpool-Watford: 2-0

Na 23 minuten was het Jota die met het hoofd de 1-0 voorbij Ben Foster knikte. Vier kopbalgoals voor de kleine Portugees, geen enkele speler in de Premier League heeft er meer gemaakt met het hoofd dit seizoen. Dat was meteen ook de 1-0-ruststand. Op het einde deed Fabinho er vanop de stip nog eentje bij: 2-0.

In de overige drie wedstrijden won Wolves, met Leander Dendoncker in de basis, met 2-1 van Aston Villa, Leeds en Southampton deelden de punten (1-1) en het Brighton van Leandro Trossard bleef steken op een scoreloos gelijkspel tegen rode lantaarn Norwich.