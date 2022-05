Kevin De Bruyne scoort vier (!) keer voor Manchester City tegen Wolverhampton

Manchester City moet winnen op bezoek bij Wolverhampton om drie punten voorsprong te houden op eerste achtervolger Liverpool in de titelstrijd. Daarvoor kon het evenwel rekenen op wie anders dan Kevin De Bruyne. ‘KDB’ had amper 24 minuten nodig om een hattrick aan te tekenen. Straf: hij scoorde alle drie de doelpunten met zijn zogezegde ‘mindere’ linkervoet. Nog straffer: na rust scoorde hij een vierde keer.

De Bruyne zette zijn club al na zeven minuten op voorsprong met zijn twaalfde Premier League-treffer van het seizoen. Enkele minuten later hingen de bordjes echter alweer gelijk via een andere Rode Duivel: Leander Dendoncker scoorde al in minuut elf de 1-1. Na zestien minuten wist De Bruyne in de rebound echter de 1-2 te scoren en in minuut 24 deed hij er nog een schepje bovenop door met een heerlijk afstandsschot de 1-3 binnen te vlammen.

En de KDB-show was nog niet gedaan: na rust scoorde hij een vierde keer!