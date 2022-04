Drama in Premier League: speler Burnley loopt horrorblessure op, opnieuw fan die onwel wordt in tribunes

De Premier League-wedstrijd tussen West Ham United en Burnley heeft zondag voor heel onaangename taferelen gezorgd. Bezoeker Ashley Westwood moest in de eerste helft van het veld gedragen worden nadat hij in een duel op heel ongelukkige wijze een zware beenblessure opliep - tot afgrijzen van de spelers. Enkele minuten later moest de aanwezige medici ook uitrukken naar de tribunes toen een fan onwel werd.

Westwood liep zijn blessure op tijdens wat een onschuldig duel met Nikola Vlasic leek. Westwood zwaaide meteen met de armen, terwijl Vlasic toen hij de blessure opmerkte meteen de handen tegen het hoofd sloeg. De onfortuinlijke Kroaat werd nadien getroost door zijn teamgenoten terwijl Westwood de eerste hulp kreeg. Over de exacte ernst van de blessure is nog niets geweten, al voorspellen de beelden niet veel goeds. De 32-jarige Engelsman glimlachte wel even toen hij van het veld werd gedragen.

Minuten nadat Westwood zijn horrorblessure opliep, sloeg het noodlot opnieuw toe. Een supporter werd onwel in de tribunes - overigens niet voor het eerst in de Premier League dit seizoen - en moest eveneens medische bijstand krijgen.

De wedstrijd eindigde overigens op 1-1. Burnley kwam enkele minuten na de hervatting van de match op voorsprong via Weghorst, terwijl Cornet vlak voor de pauze naliet om er vanaf de stip 0-2 van te maken. West Ham klom met nog ruim een kwartier te gaan op gelijke hoogte via Soucek.

Opgelet: schokkende beelden.

Foto: AFP

