Nog steeds van goudwaarde: invaller Divock Origi bezorgt Liverpool belangrijke zege en laat straffe statistieken noteren

Liverpool heeft zondagavond in eigen huis stadsgenoot Everton verslagen met 2-0. De club blijft zo in het spoor van leider Manchester City met een achterstand van één schamel puntje. Held van de dag? Invaller Divock Origi

Divock Origi bewees zondag nog maar eens zijn waarde voor Liverpool. Zondag mocht hij na een uur invallen voor Naby Keita en de Belg bewees meteen zijn waarde voor de ploeg van Jurgen Klopp. Met nog vijf minuten te gaan besliste hij de wedstrijd. Op een weergaloze assist van Luis Diaz kopte Origi op een heerlijke manier de 2-0 op het bord en zo was de zege binnen voor Liverpool.

Het was slechts de zesde keer dat hij dit seizoen in actie mocht komen voor The Reds in de Premier League, maar het leverde wel zijn derde goal op. Scoren in 50 procent van je wedstrijden in een beperkt aantal minuten (in twee van de zes matchen mocht hij slechts drie minuten invallen, in totaal speelde hij iets meer dan 100 minuten in de competitie): er zijn niet veel spitsen die hem dat nadoen. De laatste keer dat hij een competitiematch speelde was op 2 maart tegen Norwich. Origi scoorde toen niet, maar was wel goed voor een assist.

Een andere straffe statistiek: in zijn carrière speelde hij negen keer tegen Everton en daarin wist hij zes(!) keer te scoren.

Jurgen Klopp showing Divock Origi all the love at full-time 🔴 pic.twitter.com/8Rb98yQV2Y — Football Daily (@footballdaily) April 24, 2022