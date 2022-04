Chelsea in slotminuten voorbij West Ham: invaller Romelu Lukaku lokt penalty uit, maar scoren lukt niet

Op de 34e speeldag in de Premier League heeft Chelsea zondag met 1-0 gewonnen van West Ham United. In een spectaculair einde kreeg Craig Dawson van West Ham een rode kaart in de 86e minuut na een fout op Romelu Lukaku. Onze landgenoot was tien minuten eerder ingevallen en lokte zo een penalty uit. Jorginho miste de elfmeter echter, maar Christian Pulisic kon toch nog de winnende treffer maken in de laatste minuten.

Chelsea blijft daardoor derde (65 ptn), met een mooie kloof op Arsenal (62 ptn), maar op ruime afstand van Liverpool (76) en Manchester City (80).

Het is niet het weekend van de penaltyspecialisten... ?? pic.twitter.com/DWJijEoFJ0 — Play Sports (@playsports) April 24, 2022

Assist Trossard

Brighton & Hove Albion deelde de punten met Southampton (2-2). Danny Welbeck opende de score meteen (2’), Mohammed Salisu hiep met een own goal voor een 2-0 voorsprong (44’). James Ward-Prowse bracht op zijn eentje de wedstrijd weer in evenwicht (45’+5 en 54’). Leandro Trossard speelde heel de wedstrijd voor Brighton en gaf een assist. Net zoals Southampton blijft Brighton in de middenmoot hangen.

We scoren allemaal wel eens graag op een assist van @LeandroTrossard... ?????? pic.twitter.com/anMvOIY6LU — Play Sports (@playsports) April 24, 2022

Leander Dendoncker verloor met Wolverhampton van Burnley (1-0). Matej Vydra maakte het enige doelpunt (62’). Burnley doet een goede zaak onderaan en staat voorlopig buiten de degradatiezone (33 wedstrijden, 31 punten), al heeft Everton minder wedstrijden gespeeld (31 wedstrijden, 29 punten). Wolverhampton staat 8e.