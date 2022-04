Arsenal deelt Manchester United serieuze tik uit in strijd om Champions League-ticket, nieuwe mijlpaal voor Cristiano Ronaldo

Arsenal heeft zaterdagmiddag een uitstekende zaak gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. The Gunners wonnen in eigen huis met 3-1 van Manchester United. De 37-jarige Cristiano Ronaldo scoorde wel zijn honderdste doelpunt in de Premier League: een nieuwe mijlpaal.

Iets over het halfuur was Arsenal al met 2-0 op voorsprong gekomen. Nuno Tavares en Bukayo Saka zorgden voor de doelpunten. Meteen na het tweede doelpunt reageerde Ronaldo met de aansluitingstreffer. Zijn 100ste doelpunt in de Premier League. Ronaldo heeft nu 100 doelpunten of meer gemaakt in de Engelse competitie, de Spaanse competitie én de Champions League. De Portugees is de eerste voetballer ooit die dat bereikt. Petje af!

.@Cristiano, de eerste speler met 100+ goals in La Liga, de Champions League en nu ook de Premier League! ???? pic.twitter.com/tFNlhFR3Kk — Play Sports (@playsports) April 23, 2022

In de tweede helft kreeg Manchester United de kans om op gelijke hoogte te komen. Cristiano Ronaldo liet de strafschop aan zijn landgenoot Bruno Fernandes … en die miste. Twintig minuten voor tijd besliste Granit Xhaka de wedstrijd: 3-1.

Arsenal staat op de vierde plaats en heeft dus uitzicht op een Champions League-ticket. United is pas zesde op zes punten en zou daarmee naar de Conference League moeten. Arsenal heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld, dus het ziet er goed uit voor The Gunners, die al sinds 2016-2017 geen Champions League meer speelden.

