Eindelijk! Romelu Lukaku scoort eerste competitietreffers voor Chelsea sinds 29 december

Romelu Lukaku heeft komaf gemaakt met een lange periode van droogte in de Premier League. Het was al van 29 december 2021 geleden dat hij voor Chelsea in de competitie raakt trof, maar tegen Wolverhampton scoorde hij meteen twee keer. Die twee goals in een tijdsbestek van amper twee minuten leverden geen zege op, Chelsea slikte nog twee treffers en speelde 2-2 gelijk.

In de 56ste minuut ging Lukaku zelf achter de bal staan na een strafschopfout van Saïss op hemzelf. De Rode Duivel schoot de bal in de linkerbenedenhoek terwijl doelman Sá de andere kant op dook.

Amper twee minuten later tekende hij ook de 2-0 aan. Lukaku profiteerde van defensief mistasten bij de Wolves en trapte de bal keihard in de rechterbenedenhoek, zijn zevende competitietreffer van het seizoen. Met veertien treffers in alle competities is Lukaku zelfs de beste schutter van Chelsea.

Maar Lukaku’s eerste competitiegoals sinds 29 december volstonden niet voor een zege. In de 79ste en 97ste (!) minuut slikte Chelsea nog treffers van Trincao en Coady.

Chelsea blijft derde in de Premier League op ruime afstand van Manchester City en Liverpool, maar telt slechts vier punten voorsprong op Arsenal, dat zondag Leeds ontvangt.