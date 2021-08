Axel Witsel gaat met Borussia Dortmund ten onder tegen Freiburg na geweldige vrije trap

Borussia Dortmund heeft op de tweede speeldag van de Bundesliga meteen met punten gemorst. De Borussen, met Axel Witsel als enige Rode Duivel in de basis, verloren verrassend met 2-1 van Freiburg. Thorgan Hazard en Thomas Meunier, deze laatste nog herstellende van een coronabesmetting, werden door Dortmund-coach Marco Rose niet op het wedstrijdblad gezet.

Witsel speelde samen met de Zwitser Manuel Akanji in het centrum van de verdediging, niet voor de eerste keer dit seizoen. Dat liep niet echt vlotjes in de eerste helft, want Freiburg stond na 6 minuten al 1-0 voor dankzij de Italiaan Vicenzo Grifo.

?? | Wat een geweldige vrije trap van Vincenzo Grifo! ???? #SCFBVB pic.twitter.com/VfDOL4Rkuy — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 21, 2021

Roland Sallai maakte er net na rust 2-0 van. Yannick Keitel maakte met een eigen doelpunt meteen nadien de aansluitingstreffer. In minuut 79 mocht Witsel gaan rusten. Dortmund loopt een eerste nederlaag op en start het seizoen met 3 op 6, Freiburg heeft vier punten.

Nog in de Bundesliga viel Nathan De Medina in bij Arminia Bielefeld tegen Greuther Fürth na 67 minuten. Het stond toen al 1-1 na doelpunten van Fabian Klos voor Arminia en de tegentreffer van Branimir Hrgota op penalty vlak na rust. Oostenrijker Alessandro Schöpf pakte twee keer geel. Het is het tweede gelijkspel op rij voor het team van De Medina.