Erling Haaland (wie anders?) bezorgt Borussia Dortmund de zege in spektakelstuk, Lukas Nmecha matchwinnaar bij Wolfsburg

Spektakel op het veld van Bayer Leverkusen zaterdagmiddag. De thuisploeg kreeg het bezoek van Borussia Dortmund, kwam drie keer op voorsprong maar beet finaal nog in het zand. Erling Haaland was andermaal de grote man met twee doelpunten en een assist.

Met Axel Witsel en Thomas Meunier stonden twee van de drie Dortmund-Belgen aan de aftrap, Thorgan Hazard keek geblesseerd toe. Onze landgenoten zagen hoe Leverkusen een droomstart nam, na amper negen minuten zorgde Wirtz al voor het openingsdoelpunt.

Dortmund in de achtervolging en pas met de rust in zicht kreeg de Borussen wat ze zochten. Thomas Meunier - die aanvankelijk veel balverlies leed - zwiepte het leer vanop rechts voor doel, wonderkind Haaland torende boven iedereen uit en buffelde de gelijkmaker tegen de touwen.

Twee minuten later leek de Noor dat andere toptalent Jude Bellingham de 1-2 aan te bieden, maar het doelpunt werd afgekeurd voor een voorafgaande fout. Op slag van rust volgde een tweede koude douche op korte tijd voor Dortmund, met de 2-1 van Schick. Opnieuw achtervolgend dus voor de bezoekers.

Lang hadden Witsel en co niet nodig na de pauze om de stand weer in evenwicht te brengen. Opnieuw zorgde Haaland voor de aanvoer, dit keer stond Brandt op de goeie plek om af te werken. Dit keer mocht het feestje wel doorgaan van de ref: 2-2.

🚒 | Julian zet het doel bijna in Brand(t)! 🔥 #B04BVB pic.twitter.com/Vc6N6g611m — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 11, 2021

Het was het startsein van een dolle tweede helft. Amper 6 minuten na de gelijkmaker van Brandt kwam Leverkusen een derde keer op voorsprong, dit keer was het Diaby die netten deed trillen. Dortmund moest een kwartiertje bekomen, maar schakelde dan in een hogere versnelling. Twintig minuten voor tijd achtte Guerreiro zijn moment gekomen en met een fabelachtige vrije trap hing hij de bordjes gelijk.

😳 | Moussa Diaby brengt Leverkusen alweer op voorsprong! 😅⚡ #B04BVB pic.twitter.com/kP2KtcCRP4 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 11, 2021

📐 | Een perfecte vrije trap van Raphaël Guerreiro! 💫👌 #B04BVB pic.twitter.com/rkmDw7DzDP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 11, 2021

Dit keer duwde Dortmund ook door en vijf minuten na het doelpunt van Guerreiro legde ex-Bruggeling Kossounou zijn mannetje neer in de zestien. De ref liet aanvankelijk doorspelen ondanks protest van de Dortmund-spelers, maar de VAR wees hem terecht. Niemand minder dan Haaland zette zich achter de elfmeter en faalde niet. Na een hele wedstrijd achtervolgen stonden de bezoekers plots op voorsprong. Dortmund gaf die bonus niet meer uit handen, al moest doelman Kobel nog wel een sterke parade uit de mouwen schudden op een poging van Lucas Alario

Nmecha matchwinnaar bij Wolfsburg

Ex-Anderlechtspeler Lukas Nmecha begint zijn draai te vinden bij Wolfsburg. De Duitse aanvaller mocht na twee invalbeurten een eerste keer starten in de Bundesliga voor zijn nieuwe club en bedankte voor het vertrouwen. Na amper tien minuten spelen opende hij de score op aangeven van Weghorst, zijn tweede doelpunt voor Wolfsburg. Lange tijd leek Nmecha het enige doelpunt van de match te scoren, maar in de slotminuten tekende maatje Weghorst nog voor de 0-2 vanop de stip.

Met Sebastiaan Bornauw en aanvoerder Koen Casteels stonden er twee landgenoten 90 minuten op het veld. Dodi Lukebakio mocht iets voorbij het uur invallen, Aster Vrankx bleef op de bank.