Wolfsburg-Belgen laten kans liggen om alleen aan de leiding te komen in Bundesliga na gelijkspel tegen Frankfurt

Op de vijfde speeldag van de Duitse Bundesliga heeft Wolfsburg zondag Frankfurt ontvangen. Het werd 1-1. Bij Wolfsburg stonden er drie Belgen in de basis: doelman en kapitein Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Dodi Lukebakio. Aster Vranckx zat op de bank.

Lammers opende de score voor Frankfurt (0-1, 38.), maar Wolfsburg kwam terug langszij via Weghorst (1-1, 71.). De drie Belgen stonden heel de wedstrijd op het veld, Vranckx kwam niet in actie. Door het gelijkspel mist Wolfsburg de kans om alleen aan de leiding te komen in Duitsland, het moet die plaats nu delen met Bayern Munchen. Beide ploegen hebben 13 punten.