Borussia Dortmund wint van Union Berlijn dankzij twee goals van Erling Haaland, Thomas Meunier geeft assist

Op de vijfde speeldag van de Duitse Bundesliga heeft Borussia Dortmund zondag met 4-2 gewonnen van Union Berlijn. Thomas Meunier en Axel Witsel stonden in de basis bij Dortmund.

Guerreiro opende de score voor Dortmund in de 10e minuut. Daarna bediende Meunier Haaland die de score verdubbelde (24.). In de tweede helft werkte Marvin Friedrich (Union Berlin) de bal op ongelukkige wijze in eigen doel, 3-0 voor Dortmund (52.).

Na overleg met de VAR kreeg Union een strafschop voor een fout op Behrens. Kruse zette de penalty om en maakte er 3-1 van (57.). Berlin scoorde nog in de 81e minuut via Voglsammer, maar twee minuten later zette Haaland met zijn tweede van de avond de 4-2 eindscore op het bord (83.). Thorgan Hazard viel in 84e minuut in voor Dahoud.

Door de overwinning staat Dortmund voorlopig tweede met twaalf punten uit vijf wedstrijden.