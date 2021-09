Geen Haaland, geen feestje: Gladbach is te sterk voor tienkoppig Borussia Dortmund, waar drie Rode Duivels nog eens samen op het veld staan

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond met het kleinste verschil verloren op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Een doelpunt van Zakaria, gevolgd door een rode kaart bij Dortmund, deed de ploeg van de Rode Duivels de das om. Dortmund laat zo na om naar de tweede plaats te springen. Het staat nu op een vierde plaats en volgt op vier punten van Bayern München.

Bij Dortmund geen Erling Haaland en Marco Reus aan de aftrap. Beide aanvallers zaten door blessures niet in de kern. Wel aan de aftrap: Axel Witsel en Thomas Meunier. De uitploeg leek al vroeg op voorsprong te komen na een kopbaldoelpunt van Mats Hummels, maar de grensrechter besliste daar anders over. Buitenspel.

Voor rust viel er aan de overkant wel een geldig doelpunt. Denis Zakaria bracht Gladbach op voorsprong. Een paar minuten daarvoor moest Dortmund het met een man minder stellen na een tweede gele kaart voor Dahoud.

Foto: EPA-EFE

Dortmund moest na rust uit een ander vaatje tappen en daarbij werd Thorgan Hazard in de strijd gegooid. Na een aantal weken van inactiviteit door een enkelblessure maakte de winger weer zijn opwachting voor de Borussen. Voor het eerst sinds lang stonden er zo nog eens drie Rode Duivels samen op het veld bij Dortmund.

De inbreng van Hazard kon uiteindelijk niet meer baten, want Dortmund slaagde er ook in de tweede helft niet in om een vuist te maken. Het beëindigde de wedstrijd zelfs zonder één enkel schot op doel. Of hoe Erling Haaland enorm gemist werd.

Foto: REUTERS

Wolfsburg lijdt eerste competitienederlaag

Eerder op de dag delfden basisspelers Koen Casteels en Dodi Lukebakio, en invaller Sebastiaan Bornauw met Wolfsburg het onderspit bij Hoffenheim. Het werd 3-1, nadat Wolfsburg eerst op voorsprong was gekomen. Het was na vier opeenvolgende overwinningen en een draw de eerste competitienederlaag van het seizoen voor de troepen van Mark van Bommel. Wolfsburg staat wel nog steeds op een gedeelde tweede plaats en volgt op drie punten van leider Bayern.