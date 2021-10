Bayern München draait Leverkusen en Kossounou door de gehaktmolen in duel om koppositie

Bayern München heeft zondagmiddag nog maar eens zijn hegemonie in het Duitse voetbal onderstreept. De negenvoudig regerend landskampioen draaide Leverkusen volledig door de gehaktmolen tijdens de achtste speelronde van de Bundesliga. Het werd maar liefst 1-5. De 0-5 stond al na amper 37 minuten op het bord.

Halfweg stonden er forfaitcijfers op het bord in de BayArena. Robert Lewandowski (4.) opende al snel de score en na vier goals in zeven dolle minuten was de wedstrijd helemaal gespeeld. Lewandowski (30.), Thomas Müller (34.) en Serge Gnabry (35. en 37.) leidden Leverkusen naar de slachtbank. Voormalig Club Brugge-verdediger Odilon Kossounou maakte de vernedering van dichtbij mee in het hart van de defensie bij de thuisploeg. De eerredder van Patrick Schick (55.) was niet meer dan een doekje voor het bloeden in een tweede helft waarin niets meer op het spel stond.

Bayern schudt Leverkusen op deze manier af in het klassement en wordt alleen leider met 19 op 24, met een punt bonus op eerste achtervolger Borussia Dortmund.

Om 17u30 gaat Nathan De Medina met Bielefeld nog op bezoek bij Augsburg.

(belga)