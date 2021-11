BUNDESLIGA. Ook tegenstander Club Brugge kent geen geslaagde generale repetitie, wisselend succes bij de Belgen

Net als Club Brugge kende ook RB Leipzig dit weekend geen goede generale repetitie voor de cruciale Champions League-wedstrijd van aanstaande woensdag. Leipzig ging zaterdag op bezoek bij Hoffenheim met 2-0 onderuit. Vrijdagavond verloor Club dan weer van KV Mechelen. Het aan Belgen rijke Borussia Dortmund won wel.

Na twaalf minuten bracht Diadié Samassékou de thuisploeg met een rake kopbal op voorsprong. Het was zijn eerste doelpunt voor de club sinds hij in 2019 overkwam van RB Salzburg. Leipzig monopoliseerde hierna de bal, maar slaagde er in de eerste 45 minuten niet in om ook maar één kans bij elkaar te voetballen. In de tweede helft trok Munas Dabbur de zege over de streep met de verlossende tweede treffer.

Leipzig blijft door het puntenverlies hangen op een gedeelde zesde plaats met Mönchengladbach. Hoffenheim klimt door de driepunter naar de achtste plaats en volgt op één punt van Leipzig. Woensdag neemt Club Brugge het in eigen huis op tegen Leipzig. Bij een gelijkspel is Club zeker van overwintering in Europa.

Marco Reus was nog maar eens de matchwinnaar bij Dortmund. Foto: REUTERS

Witsel en co. verslaan Mangala

Dortmund, met het trio Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard aan de aftrap, gaf in het eigen Signal Iduna Park Stuttgart en Orel Mangala partij. Halverwege was er nog niet gescoord. Na de rust brak Donyell Malen (56.) de wedstrijd open en hing Roberto Massimo (63.) al snel de bordjes opnieuw in evenwicht. Aanvoerder Marco Reus trok de drie punten over de streep met de winning goal vijf minuten voor tijd. De Borussen, die nu 27 punten tellen, profiteren zo optimaal van de nederlaag van competitieleider Bayern München vrijdag bij Augsburg (2-1) en naderen tot op één punt in het klassement.

Geen winst voor Wolfsburg, ondanks goal Nmecha

Op hetzelfde moment moest Wolfsburg aan de bak bij Bielefeld. Basisspelers Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw keken al na 11 minuten tegen een achterstand aan door toedoen van Masaya Okugawa. In de tweede helft bracht Fabian Klos (54.) de marge op twee doelpunten van op de stip, maar twee goals van Wout Weghorst (62.) en Lukas Nmecha (63.) in evenveel minuten leverden Wolfsburg alsnog een punt op. Dodi Lukebakio viel een minuut voor de 2-1 in en leverde de assist voor de aansluitingstreffer. Aster Vranckx mocht in de slotfase Nmecha komen aflossen. Wolfsburg kampeert op de vijfde plaats met 20 punten.