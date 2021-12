Van kwaad naar erger voor Wolfsburg: Bayern München smeert Aster Vranckx en co negende nederlaag op rij aan

Bayern München heeft Wolfsburg met 4-0 opzij gezet in de Bundesliga. Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx startten allen in de basis bij Wolfsburg, maar konden hun negende nederlaag op een rij niet vermijden. Wolfsburg blijft zo steken in de rechterkolom van de Duitse competitie. Robert Lewandowski daarentegen brak het record van Gerd Müller uit 1972. De Poolse superspits telt met 43 doelpunten nu het meeste aantal goals ooit in één kalenderjaar in de Bundesliga.

De laatste keer dat Wolfsburg nog eens van Bayern München kon winnen, speelden Kevin De Bruyne en Bas Dost nog bij die Wölfe. Al van 1 augustus 2015 (!) tijdens de finale van de Duitse Supercup is het geleden dat Bayern nog eens ten onder ging tegen Wolfsburg. Wolfsburg had er toen bovendien strafschoppen voor nodig. Sindsdien lukte het Wolfsburg niet meer.

Ook in het competitieduel van vrijdagavond toonde Bayern nog eens hoe de waardeverhoudingen de laatste zes jaar liggen. Al na zes minuten maakte Thomas Müller er 1-0 van. Koen Casteels kon een afstandsschot van Gnabry nog tegenhouden, maar Müller tikte genadeloos de rebound binnen. In de herhaling werd duidelijk dat het Sebastiaan Bornauw was die de buitenspelval voor zijn team ophief, waardoor Müller kon profiteren. Ook Aster Vranckx, de derde Belg in de basis bij Wolfsburg, kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. Hij zette af en toe wel goed zijn lichaam en toonde in het slot enkele aanvallende impulsen, maar hij kon niet verhinderen dat zijn team opnieuw ten onder ging.

Foto: AP

Wolfsburg kon de bal amper bijhouden door de hoge druk die Bayern ontwikkelde. Zonder dat de Rekordmeister voluit moest gaan, eiste die toch vlot het balbezit op. Alleen leverde dat niet zo heel veel grote kansen op voor de thuisploeg. Wolfsburg bleef dus wel in de wedstrijd dankzij de geringe achterstand. Weghorst liet zelfs tot twee keer toe de tegentreffer liggen. De eerste keer geraakte hij van dichtbij niet voorbij Neuer. De tweede keer kon hij een goede voorzet niet deviëren zoals het hoort. Zo bleef het 1-0 in de eerste helft.

Casteels toch viermaal geklopt

Nog voor het uur verdubbelde Bayern dan toch de score. Upamecano rondde een knappe aanval van de thuisploeg af en verschalkte Casteels met een geplaatste kopbal. Luttele minuten later moest Casteels zich alweer omdraaien. Dit keer krulde Sané de 3-0 in doel.

Foto: AP

Het sein voor Wolfsburg-coach Florian Kohfeldt om Felix Nmecha in te brengen. De kleine broer van de geblesseerde Lukas (ex-Anderlecht) mocht proberen om voor wat dreiging te zorgen, maar slaagde daar amper in. Casteels hield aan de overkant Lewandowski nog van een doelpunt met een goede beenreflex, maar in het absolute slot kon de Poolse superspits dan toch scoren. Hij legde de 4-0-eindstand vast met zijn 43ste competitiedoelpunt van dit kalenderjaar. Hij steekt zo Gerd Müller voorbij met meeste goals ooit in één kalenderjaar in de Bundesliga.

Bayern blijft dankzij de 4-0-zege bovendien autoritair leider in de Bundesliga, terwijl Wolfsburg na de nieuwe nederlaag in de rechterkolom blijft steken. Die Wölfe kunnen nu over alle competities heen al negen wedstrijden op een rij niet winnen.