Door corona geteisterd Bayern verliest thuis van zwart beest Mönchengladbach

Bayern München heeft vrijdagavond zijn tweede seizoenshelft ingezet met een 1-2-thuisnederlaag tegen Borussia Mönchengladbach. De leider in de Bundesliga miste maar liefst negen spelers door corona en dat bleek van het goede te veel. Opvallend: Bayern slaagt er dit seizoen niet in om te winnen van Gladbach.

Bayern-coach Nagelsmann kon donderdagmiddag slechts op negen A-kernspelers rekenen bij de training. Daarbij zaten dan nog Joshua Kimmich, die terug is uit quarantaine maar niet meer speelde sinds 6 november, en Niklas Süle, die nog steeds sukkelt met de rug. Het bestuur onderhandelde nog over een uitstel, maar dat werd niet aanvaard. Met Kimmich en Süle in de ploeg en enkele jonkies uit het tweede elftal op de bank kwam Bayern toch na een dik kwartier verdiend op voorsprong via de onvermijdelijke Robert Lewandowski.

Maar op het half uur stond de Rekordmeister toch op achterstand na goals van Florian Neuhaus en Stefan Lainer. Bayern slaagde er niet meer in om iets terug te doen en slaagt er zo al voor de derde keer dit seizoen niet in om te winnen van Gladbach. Op de openingsspeeldag werd het 1-1 en in de beker kreeg de fiere landskampioen een 5-0 om de oren. Bayern blijft wel stevig aan de leiding in de Bundesliga, maar Borussia Dortmund kan wel naderen tot op zes punten als het de topper wint bij Frankfurt.

Wanner jongste Bayern-speler ooit

De Duitse middenvelder Paul Wanner, 23 december 16 jaar geworden, debuteerde vrijdag wel voor Bayern München en werd zo de jongste speler in de clubgeschiedenis. Het vorige record stond op naam van Jamal Musiala, 17 jaar en 115 dagen toen hij in juni 2020 zijn eerste wedstrijd voor Bayern speelde. In het duel tegen Borussia Mönchengladbach kwam Wanner een kwartier voor tijd de 19-jarige Malik Tillman vervangen.