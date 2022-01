Koen Casteels en co verliezen met Wolfsburg zesde opeenvolgende keer in de Bundesliga

Het nieuwe jaar brengt voorlopig geen beterschap voor Wolfsburg. Op de 18e speeldag van de Bundesliga verloor het zondag voor de zesde keer op rij bij Bochum (1-0).

Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw speelden de hele wedstrijd mee bij de bezoekers, waar Dodi Lukebakio ontbrak met corona en Aster Vranckx aan de kant staat met een rugblessure. Milos Pantovic (65.) scoorde halverwege de tweede helft het enige doelpunt van de match.

Wolfsburg is na de slechte reeks helemaal weggezakt in het klassement. Die Wölfe staan pas op de veertiende plaats, met amper twee puntjes voorsprong op de gevarenzone. De laatste zege dateert al van begin november.

Hertha Berlijn, zonder Dedryck Boyata, maatje te klein voor Keulen

Eerder op de dag ging Keulen met 1-3 winnen in de Duitse hoofdstad. Anthony Modeste (29.) en Ondrej Duda (32.) zorgden voor de doelpunten voor de rust. Darida (57.) wist de aansluiting te maken, maar in de extra tijd maakte Thielmann de derde treffer voor de bezoekers. Keulen (de ex-club van Bornauw) wordt zesde met 28 punten, Hertha is 13e met één puntje meer dan Wolfsburg.