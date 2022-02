Bayern München zet weer druk op achtervolgers na felbevochten zege tegen RB Leipzig

Bayern München heeft in de eigen Allianz Arena zaterdagavond een belangrijke zege geboekt. De Duitse recordkampioen zag hoe het bezoekende RB Leipzig tot twee keer toe een achterstand ongedaan maakte, maar een eigen doelpunt leverde Bayern toch nog de zege op. Eindstand: 3-2.

Bayern kwam al na twaalf minuten op voorsprong via clubicoon Thomas Müller. Erg lang kon de thuisploeg niet van die voorsprong genieten, want een kwartier later zorgde Silva voor de gelijkmaker. Bayern drukte nadien toch weer door: een goal van Müller werd afgekeurd, enkele minuten later was het via de onvermijdelijke Robert Lewandowski wél prijs. Bayern leidde zo met 2-1 aan de rust.

In de tweede helft kwam RB Leipzig al snel weer langszij, deze keer door een goal van Nkunku. Maar de Oost-Duitse ploeg kwam vrij snel voor de derde keer op achterstand. Gvardiol werkte de bal in eigen doelpunt. Derde keer, goede keer voor Bayern, zo bleek: Leipzig kon deze keer niet terugkomen. Eindstand: 3-2.

Bayern leidt de Bundesliga met 52 punten. Borussia Dortmund is de enige overgebleven concurrent en volgt op 9 punten. De club van Rode Duivels Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier komt zondag wel nog in actie tegen nummer drie Bayer Leverkusen, dat 8 punten minder telt dan Die Borussen.