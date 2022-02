Axel Witsel staat nog eens 90 minuten tussen de lijnen bij Dortmund, dat makkelijk wint van Union Berlin

Op de 22e speeldag in de Bundesliga heeft Borussia Dortmund, tweede in de stand, zondag met 0-3 gewonnen op het veld van Union Berlin. In de stand nadert Dortmund tot op zes punten van Bayern München.

Dortmund startte met Axel Witsel in de basis. De Rode Duivels speelde de wedstrijd ook uit. Thomas Meunier en Thorgan Hazard ontbraken. Al na 18 minuten zorgde Marco Reus voor de openingstreffer. Enkele minuten later zorgde diezelfde Reus (24’) voor een verdubbeling van de score. In de 71e minuut maakte Guerreiro de wedstrijd helemaal dood. Berlijn kon nog scoren via Möhwald, maar dat doelpunt werd door de VAR afgekeurd.