Opschudding in Duitsland: Bayern München lijdt pijnlijke nederlaag tegen middenmoter Bochum dankzij twee heerlijke goals

Bayern München weet weer wat verliezen in de Bundesliga is. Der Rekordmeister ging met 4-2 onderuit op bezoek bij VfL Bochum.

Bij de start van de wedstrijd was er nochtans geen vuiltje aan de lucht voor Bayern: na negen minuten legde Robert Lewandowski op aangeven van Kingsley Coman de 0-1 binnen. Daarna gingen de sluizen open bij de Beierse grootmacht. Christopher Antwi-Adjei, Jürgen Locadia, Cristian Gamboa en Gerrit Holtmann zetten op een halfuur tijd de wedstrijd helemaal naar de hand van Bochum met vier doelpunten.

De 3-1 van Gamboa was een heerlijke pegel in de winkelhaak na een mooie combinatie, de 4-1 van Holtmann was een welgemikt afstandsschot in de verste hoek.

?? | VfL Bochum verrast Bayern München met twee prachtige doelpunten! ??? #BOCFCB pic.twitter.com/iF4kXwjj4S — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 12, 2022

Met nog een kwartiertje te gaan probeerde Bayern het nog spannend te maken. Wie anders dan Lewandowski schoot de 4-2 binnen. Het bleek echter een doelpuntje voor de indrukwekkende statistieken van de Poolse spits.

Bayern blijft ondanks de pijnlijke nederlaag ruim leider in de Bundesliga met negen punten voorsprong op Borussia Dortmund. Bochum staat elfde met 28 punten.