Thorgan Hazard scoort fraaie goal, maar Borussia Dortmund ziet leider Bayern München toch uitlopen

Op de 24e speeldag van de Bundesliga heeft Borussia Dortmund zondag kostbaar puntenverlies geleden in en tegen Augsburg (1-1).

Thorgan Hazard (35.), net zoals Axel Witsel in de basis bij de Borussen, had in de eerste helft de ban gebroken voor de bezoekers. Lange tijd leek Hazard met die ene goal ook matchwinnaar te worden, maar dat was buiten invaller Noah-Joel Sarenren-Bazee (78.) gerekend, die in de slotfase een punt thuis hield.

Nummer twee Dortmund, die Thomas Meunier eerder op de dag lange tijd zag uitvallen met een dijbeenblessure, telt na de puntendeling 50 punten en ziet koploper Bayern München op die manier uitlopen tot acht punten.